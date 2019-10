WSBK, penultima tappa in Argentina – Orari TV

Inevitabilmente il pensiero di addetti ai lavori ed appassionati è già rivolto alla prossima stagione che, almeno sulla carta si annuncia quanto mai interessante. La Kawasaki si tiene stretto il suo supercampione e partirà nuovamente nelle vesti di favorita, con il secondo pilota ancora da definire. Visto l’addio di Razgatioglu, l’unico possibile sostituto del giubilato Leon Haslam sembra essere Alex Lowes, tagliato da Yamaha in favore del citato Razgatioglu. La Ducati archivia una stagione 2019 aperta in modo trionfale e chiusa con la travagiata separazione da Alvaro Bautista, di fatto il solo pilota che abbia saputo sfruttare al meglio la Paigale V4R. Il nuovo arrivato Scott Redding sta ben figurando con questa moto nel campionato inglese ma certo il mondiale è qualcosa di molto diverso, staremo a vedere se l ragazzone inglese sarà in grado di raccogliere un’eredità tanto pesante. Chaz Davies resta un’incognita, da Imola in avanti ha mostrato qualche buono sprazzo ma le prestazioni continuano ad essere troppo altalenanti per pensare di lottare contro un mostro di regolarità come Rea. Yamaha quest’anno ha forse rappresentato la vera seconda forza del campionato dimostrando in molte occasioni di possedere il pacchetto complessivamente più equilibrato. L’arrivo di Razgatioglu potrebbe rappresentare il passo decisivo per competere finalmente per il titolo. Attesa ad un salto di qualità la Bmw dopo le interessanti premesse di questo 2019. La nuova S1000RR ha pagato pegno sul fronte motoristico a causa del propulsore evoluzione arrivato solo dopo metà stagione ma ha messo in mostra una ciclistica di grandissimo livello. L’arrivo di un pilota di talento ed esperienza come Eugene Laverty non potrà che dare ulteriore impulso al progetto. Infine la Honda, che parrebbe finalmente intenzionata ad impegnarsi al massimo livello nel mondiale Superbike. Intenzione peraltro dichiarata più volte in passato e sempre puntualmente disattesa, con una CBR 1000 in netto deficit prestazionale rispetto alle migliori rivali. L’ingaggio di Bautista e l’annunciata nuova moto di cui si dicono meraviglie dovrebbero stavolta essere garanzie di una vera svolta.-