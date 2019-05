MotoGP, Marquez vince il Gran Premio di Francia

Marc Marquez centra il terzo successo in cinque gare e si conferma assoluto dominatore di questa stagione 2019. Quella sorta di provvisorio equilibrio indotto dal passo falso di Austin si è infatti bruscamente dissolto prima a Jerez e poi qui a Le Mans. Dopo un avvio guardingo dettato forse dalla scelta, per lui inconsueta, della gomma soft anteriore il campione del mondo ha impostato il suo passo accumulando quel margine di sicurezza che gli ha consentito di andare a vincere senza troppi patemi. Buona gara comunque delle Ducati con Dovizioso, Petrucci e Miller che hanno finito nell’ordine alle spalle del 93. Quinto posto per Valentino Rossi, autore di una prestazione discreta chiusa a poco più di tre secondi dal vincitore.

MARQUEZ FA LA DIFFERENZA, DUCATI SI CONFERMA, YAMAHA NON CONVINCE

Forse la pioggia avrebbe reso le cose un po’ più difficili al ‘cabroncito’, sta di fatto che pare doveroso parlare della enorma differenza che questo pilota è in grado di fare anche e soprattutto rispetto ai suoi compagni di squadra. Difficile parlare di superiorità Honda quando gli altri piloti del marchio accusano regolarmente distacchi da clessidra ed appaiono tutti in difficoltà. Di fatto questa RCV 2019 che lo stesso Marquez definisce molto difficile da sfruttare pare funzionare al meglio solo nelle sue mani, e qualcosa del genere si era già vista in passato in casa HRC. Del resto avendo a disposizione un simile talento sarebbe folle non seguirne ed assecondarne le scelte, anche a costo di sacrificare i risultati dei compagni di squadra. Ducati all’opposto conferma di possedere il pacchetto globalmente migliore, il più equilibrato, con tre piloti in lizza per il podio e capaci di sfruttare al meglio il potenziale della moto. La gara di Le Mans ha rappresentato invece una mezza battuta d’arresto per la Yamaha, a podio qui lo scorso anno ed oggi relegata al quinto posto con Rossi ancora una volta miglior pilota all’arrivo. Ma anche il pesarese non ha fatto che confermare la posizione di partenza mentre l’avvio nelle retrovie ha impedito di verificare il potenziale di Vinales, messo poi fuori gara da una caduta insieme a Bagnaia. Male anche la Suzuki, con Rins nuovamente penalizzato dalla posizione in griglia e Mir addirittura caduto nel giro di ricognizione. Gran giornata invece per Ktm, con un bravissimo Pol Espargaro capace di tenersi a vista di Rossi e di chiudere la gara con un convincente sesto posto.

LA CRONACA

La pioggia data per certa si è limitata a poche gocce, consentendo l’effettuazione di una gara asciutta. Al via il più rapido ad avviarsi era Marquez seguito da Petrucci, Miller, Rossi, Dovizioso e Morbidelli. Un errore di Petrucci che finiva largo costava al ternano la perdita di tre posizioni con Miller che si lanciava all’inseguimento di Marquez tallonato da Rossi e Dovizioso. L’australiano del Team Pramac riagguantava il campione del mondo riuscendo anche a superarlo mentre Dovizioso e Petrucci avevano presto ragione di Rossi relegandolo in quinta posizione. Alle spalle del pesarese il protagonista della gara era Pol Espargaro con la Ktm che girando con un passo simile a quello di Marquez restava a vista delle prime posizioni. Dopo qualche bella schermaglia Marquez tornava al comando iniziando ad allungare mentre Miller era costretto a calare il ritmo e veniva superato da Dovizioso e Petrucci. Le posizioni di testa non cambiavano più fino alla fine e Marquez andava a vincere con due secondi di margine su Dovizioso che resisteva agli attacchi di un ottimo Danilo Petrucci così come Miller difendeva il quarto posto dal forcing finale di Rossi. Sesta posizione meritatissima per Pol Epargaro con la Ktm che precedeva il nostro Franco Morbidelli. Ottavo Fabio Quartararo, autore di una gran rimonta dopo un errore nelle fasi iniziali. Un opaco Crutchlow finiva nono mentre Rins chiudeva la top ten dopo una corsa condizionata dalla partenza nelle retrovie. Altra gara avara di soddisfazioni per Jorge Lorenzo, solo undicesimo, così come per Johann Zarco che sulla pista di casa finiva tredicesmo accusando quasi 30 secondi di distacco dal compagno di squadra. Fuori gara infine Maverick Vinales che dopo un avvio stentato restava coinvolto nella caduta di Francesco Bagnaia.

LE ALTRE CASSI

In Moto3 vittoria del ‘poleman’ McPhee che ha preceduto il nostro Lorenzo alla Porta e Aaron Canet. Quinto posto per Migno in una gara piuttosto sfortunata per i nostri colori, con entrambi i piloti del team di Paolo Simoncelli, Suzuki e Antonelli fuori gara per caduta. Costretti al ritiro anche Arbolino e Fenati.

In Moto2, vittoria perentoria di Alex Marquez che torna al successo dopo quasi due anni. Podio tutto spagnolo completato da Navarro e Fernandez con Bastianini settimo e Bulega decimo. Anche quella della Moto2 è stata una corsa avara di soddisfazioni per gli italiani con Baldassarri messo fuori gara da un contatto con Mattia Pasini e Simone Corsi vittima di una scivolata quando si trovava in seconda posizione, Baldassarri resta comunque leader della classifica generale..

ORDINE DI ARRIVO MOTOGP

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 161.8 41’53.647

2 20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 161.7 +1.984

3 16 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 161.6 +2.142

4 13 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 161.6 +2.940

5 11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 161.6 +3.053

6 10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 161.4 +5.935

7 9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 161.3 +7.187

8 8 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 161.2 +8.439

9 7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 161.1 +9.853

10 6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 160.9 +13.709

11 5 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 160.8 +15.003

12 4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 160.0 +29.512

13 3 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 159.7 +33.061

14 2 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 159.5 +35.481

15 1 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 159.6 +36.044

16 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 153.2 1 Giro

CLASSIFICA GENERALE DOPO CINQUE PROVE

1 Marc MARQUEZ Honda SPA 95

2 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 87

3 Alex RINS Suzuki SPA 75

4 Valentino ROSSI Yamaha ITA 72

5 Danilo PETRUCCI Ducati ITA 57

6 Jack MILLER Ducati AUS 42

7 Cal CRUTCHLOW Honda GBR 34

8 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 34

9 Pol ESPARGARO KTM SPA 31

10 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 30

11 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 29

12 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 25

13 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 22

Jorge LORENZO Honda SPA 16

15 Johann ZARCO KTM FRA 10

16 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 9

17 Joan MIR Suzuki SPA 8

18 Miguel OLIVEIRA KTM POR 8

19 Stefan BRADL Honda GER 6

20 Andrea IANNONE Aprilia ITA 6

21 Hafizh SYAHRIN KTM MAL 2

22 Tito RABAT Ducati SPA 2