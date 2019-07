WSBK – Laguna Seca, Rea domina Gara 1, Bautista di nuovo a terra

I valori espressi nel turno della FP3 trovavano puntuale conferma nella Superpole, agguantata da Johnatan Rea in 1.21.876 con Davies secondo beffato per appena nove millesimi. Terzo si confermava Alvaro Bautista, staccato da Rea di meno di due decimi. Seconda fila aperta da Sykes, con l’inglese della Bmw affiancato da Haslam e da un bravissimo Jordi Torres, sesto con la Kawasaki di Pedercini. Terza fila per Razgatioglu, Lowes e Baz e quarta per Laverty, Reiterberger e Mercado. Per Melandri solo il diciassettesimo tempo ed una partenza dalla sesta fila.

Al via della corsa Rea sfruttava al meglio la partenza al palo scattando primo seguito da Bautista, Davies e Sykes. Al secondo giro Rea già provava l’allungo e Davies si portava in seconda posizione incollandosi alla ruota del campione del mondo con Bautista terzo in scia.e Razgatioglu, Sykes e Torres ad inseguire più staccati. Al quarto giro il colpo di scena che potrebbe aver deciso il mondiale, con Bautista che in ingresso alla Curva 5 incappava in una nuova caduta nel tentativo di tenere il passo dei due di testa. Lo spagnolo riusciva comunque a riprendere la gara in ultima posizione e staccatissimo. A metà gara Rea aveva ragione della strenua resistenza di Davies e si involava verso la vittoria che andava a cogliere con oltre cinque secondi di vantaggio sul gallese della Ducati. terza posizione e nuovo podio per Toprak Razgatioglu con la Kawasaki del Team Puccetti. Buona gara anche quella di Tom Sykes, quarto con la Bmw davanti alla Yamaha di Alex Lowes. Un ottimo Jordi Torres portava la ZX10RR di Pedercini in sesta posizione davanti alle Yamaha di Van Der Mark, Baz e Melandri. Rinaldi chiudeva la top ten davanti al rientrante Eugene Laverty.