WSBK, Bautista domina Gara 1 a Jerez

Alvaro Bautista non si lascia scappare la vittoria alla prima apparizione in patria nel mondiale Superbike e domina con disarmante facilità Gara 1 sul circuito di Jerez de la Frontera. Alla prima occasione utile dunque lo spagnolo recupera i punti concessi all’arcirivale Jonathan Rea nel travagliato fine settimana di Imola portando a 52 lunghezze il margine di vantaggio in classifica generale. Il podio è stato completato da un ottimo Michael Van Der Mark e dallo stesso Rea, finito terzo dopo un contatto all’ultima curva con Alez Lowes che provocava la caduta di quest’ultimo.

Poco da dire sul dominio assoluto di Bautista, ancora una volta unico pilota in grado di far volare questa Panigale V4R, e questo deve far riflettere nell’assegnare i dovuti meriti a moto e pilota. Il circuito spagnolo ha visto un ottimo risultato globale della Yamaha, che conferma di possedere il pacchetto complessivamente più equilibrato. Passo indietro della Kawasaki cui stavolta nemmeno il talento di Rea è bastato per limitare i danni pur su un tracciato teoricamente molto favorevole alle verdone.