MotoGP, pole position di Marquez a Silverstone

Come al solito grande spettacolo in Q2 che dopo il primo stint vedeva al comando Quartararo davanti a Marquez, Miller e Vinales. Valentino Rossi si vedeva annullare il tempo per aver superato il limite della pista in uscita di curva ed era costretto a puntare tutto sul secondo ed ultimo tentativo. Marquez capiva al volo la situazione e si incollava alle spalle del pesarese con Miller a seguirlo. proprio allo scadere Rossi, Marquez e Miller scendevano uno dopo l’altro sotto il tempo di Quartararo ma era il campione del mondo a prevalere con uno strepitoso 1.58.168 lasciando Rossi ad oltre quattro decimi e con un ottimo jack miller a chiudere la prima fila. Quarto tempo per Fabio Quartararo, costretto a cambiare moto nel secondo stint e che non riusciva a migliorare il proprio riferimento. Quinto e sesto tempo rispettivamente per Alex Rins e Maverick Vinales.

Qualifica travagliata per Andrea Dovizioso, costretto come detto ad utilizzare una sola moto ed autore del settimo crono. Il forlivese scatterà quindi dalla terza fila affiancato da Franco Morbidelli e Cal Crutchlow, quest’ultimo incappato in una scivolata. Undicesimo tempo e quarta fila infine per Danilo Petrucci.