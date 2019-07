MotoGP, Marquez chiude al comando le libere del Sachsenring

Cielo parzialmente nuvoloso e temperatura intorno ai 20 gradi per la sessione del mattino con Marc Marquez a prendere subito il comando della classifica dei tempi con disarmante facilità. Il campione del mondo scendeva già dopo pochi minuti a 1.21.464 lasciando il più vicino inseguitore, Rins, a oltre mezzo secondo. Ottimo l’inizio delle Yamaha con Quartararo, Rossi e Vinales a seguire nell’ordine. Il pesarese qui ripartiva dall’assetto sperimentato nel warmup di Assen e si manteneva agevolmente nelle prime posizioni. Alla fine del turno Quartararo montava la gomma posteriore media nuova e strappava il miglior tempo in 1.21.390 davanti a Marquez che chiudeva comunque a meno di un decimo. Terzo crono per Rossi a oltre mezzo secondo che precedeva Rins, Vinales, Dovizioso e Miller. Buon inizio di Iannone, ottavo con l’Aprilia, mentre le Honda LCR di Nakagami e Crutchlow chiudevano la top ten-

Il turno pomeridiano si svolgeva con temperatura più elevata ed il time attack dei minuti finali vedeva stavolta anche Marquez essere della partita. A pochi minuti dal termine il 93 usciva con la gomma posteriore nuova e fermava il cronometro sul tempo di 1.20.705, unico pilota a scendere sotto il muro del 1.21. Al secondo e terzo posto Rins e Quartararo, staccati di oltre tre decimi e col francese involontariamente ostacolato dal compagno di squadra Morbidelli nel finale. Quarto tempo per il fresco vincitore di Assen, Maverick Vinales che precedeva il sorprendente Pol Espargaro con la Ktm. Sesto tempo per Cal Crutchlow che precedeva le Ducati di Miller, Petrucci e Dovizioso. Decimo crono per Valentino Rossi, che non riusciva a migliorarsi nel finale ma si assicurava la provvisoria top ten. Per il pesarese, apparso discretamente veloce per tutta la giornata, si notano segnali di ripresa. Da segnalare che Francesco Bagnaia, incappato in una caduta durante la FP1 del mattino, è stato condotto in ospedale per accertamenti e non ha preso parte alla sessione pomeridiana.