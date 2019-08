MotoGP, a Brno Marquez centra una pole da leggenda

Una pole position stratosferica, ottenuta con pneumatici slick su una pista ancora umida e sulla quale la pioggia aveva ricominciato a cadere proprio nei minuti decisivi. Un distacco di oltre due secondi e mezzo al primo dei rivali, un comunque ottimo jack Miller e col sorprendente Joann Zarco a completare una prima fila che vede per la prima volta presente una Ktm. Marquez ha dimostrato la sua superiorità in tutte le sessioni e con ogni condizione, candidandosi al ruolo di assoluto favorito per la corsa di domani.

Le previsioni di pioggia trovavano conferma nella mattinata, con una FP3 ininfluente ai fini dell’accesso alla Q2, definito dai tempi di ieri. Anche la FP4, la sessione in cui si gira con assetto da gara, si svolgeva col bagnato e vedeva sempre Marquez dominare con irrisoria facilità. A stupire è sempre l’immediatezza con cui il campione del mondo sa interpretare le varie condizioni scavando subito un solco profondissimo con i rivali. Che certo poi col trascorrere dei giri si avvicinano, ma nessuno al momento ha questa istintività e questa sicurezza. Le previsioni meteo indicano bel tempo per domani, quindi una stabilità di condizioni che permetterà forse, almeno all’inizio della gara di tenere il passo del fenomeno di Cervera.