Quando si sta per acquistare un’auto, nuova o usata, si possono valutare diverse opzioni. Infatti, oggi sono disponibili soluzioni flessibili e vantaggiose in grado di soddisfare le esigenze più disparate. Si va dalla possibilità di acquistare un’auto sia nuova che usata, tramite un finanziamento, che consente quindi di pagare delle comode rate mensili, oppure si può scegliere di acquistare un’auto direttamente, evitando così di pagare gli interessi. Un’opzione molto apprezzata e diffusa, invece, è quella del noleggio a lungo termine: non solo perché è molto conveniente, ma anche perché permette di guidare un’auto nuova, affidabile e sicura, senza preoccuparsi delle questioni burocratiche e di usufruire di servizi aggiuntivi per un’esperienza basata sulle proprie esigenze.

Indipendentemente dalla soluzione scelta per il pagamento, oggi è possibile acquistare un’auto online a condizioni particolarmente vantaggiose scegliendo il modello giusto con pochi click.

Acquisto auto con finanziamento

L’acquisto auto con finanziamento è un’opzione interessante per chi non ha una grande disponibilità economica o preferisce comunque dilazionare il pagamento e avere maggiore liquidità. Oggi, i tassi di interesse sono davvero vantaggiosi e, grazie alla possibilità di effettuare acquisti online, è possibile selezionare il modello preferito e vedersi consegnare l’auto direttamente a casa in tempi brevi.

Infatti, affidandosi ai rivenditori giusti, che a loro volta si rivolgono ai migliori partner finanziari, sarà possibile avviare una richiesta di finanziamento direttamente dal pc o dal proprio smartphone e rateizzare fino al 100% dell’importo complessivo dell’auto.

Noleggio lungo termine

Il noleggio lungo termine è un’ottima opportunità per chi desidera avere sempre a disposizione gli ultimi modelli delle auto delle migliori marche, senza dover pensare alle procedure burocratiche, all’assicurazione e alla manutenzione. Le migliori formule di noleggio a lungo termine, infatti, includono nel canone mensile tutti i servizi. Si tratta di una soluzione molto vantaggiosa che assicura un bel risparmio, sia per chi utilizza la macchina solo per brevi tragitti, sia per coloro che guidano spesso. Infatti, in base alle proprie esigenze, è possibile personalizzare l’offerta del noleggio a lungo termine scegliendo diversi servizi extra a prezzi vantaggiosi.

Inoltre, al termine del periodo di noleggio si potrà restituire l’auto, senza preoccuparsi della rivendita o della permuta. Una volta sottoscritto il contratto di noleggio online, basterà aspettare per vedersi consegnare l’autovettura direttamente a casa.

Acquisto auto senza finanziamento

Se invece si ha una buona disponibilità economica, con un po’ di soldi da parte, acquistare direttamente l’autovettura è la soluzione perfetta per evitare di pagare un importo mensile e i relativi interessi. Acquistando online, inoltre, è possibile trovare offerte molto interessanti, sia per auto nuove che usate. L’importante è affidarsi ai rivenditori giusti che offrono esclusivamente macchine garantite, affidabili e controllate. Per l’acquisto di vetture senza finanziamento, è necessario effettuare il pagamento tramite assegno circolare, bonifico o assegno normale, in quanto il massimale di acquisto in contanti è fissato per legge a 1000€.

Acquisto con riscatto dopo 3 anni

La formula di acquisto con riscatto dopo 3 anni consente a chi desidera comprare un’auto di poter avere una vettura versando un anticipo e dividendo poi l’importo in rate mensili. Al termine dei 3 anni, si potrà versare la somma rimanente, detta spesso “maxi rata” e diventare effettivi proprietari dell’auto oppure scegliere di cambiare modello, solitamente finanziando nuovamente l’importo.

Si tratta di un’opzione vantaggiosa per chi desidera guidare sempre un’auto nuova, per coloro che non vogliono avere oneri legati alla proprietà e per chi non vuole immobilizzare il capitale.

Questa formula, tuttavia, non offre vantaggi in termini di risparmio economico e, rispetto all’acquisto dell’auto con finanziamento tradizionale, si può rivelare più costosa.

Antonello Di Muccio