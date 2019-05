MotoGP, Marquez vince il Gran Premio di Spagna

L’analisi del passo di gara nelle FP4 e nel warmup non lasciava dubbi, il ritmo di Marquez era impossibile per chiunque ed appariva chiaro che se il campione del mondo fosse partito in testa avrebbe fatto gara solitaria. Ci si attendeva qualcosa di più dalle Ducati, ma forse la solita gestione delle gomme ha spinto molti a viaggiare di conserva per gran parte della gara. Come sempre poco decifrabile il potenziale delle Yamaha, con Vinales capace finalmente di concretizzare in gara quanto fatto vedere in prova e Rossi che dopo le difficoltà in qualifica ha impostato una gara sulla costanza per risalire qualche posizione chiudendo con un poco entusiasmante sesto posto. Chi continua a confermarsi su livelli altissimi è Alex Rins che con la sua guida morbida e fluida fa volare la Suzuki ottenendo il miglior risultato possibile oggi, il secondo posto. Il ragazzo spagnolo è velocissimo, non fa errori, ed è ormai da inserire tra i pretendenti al titolo.

Al via Marquez prendeva subito il comando delle operazioni precedendo le due Yamaha Petronas di Morbidelli e Quartararo con Vinales e Dovizioso subito dietro. Il campione del mondo non forzava nei primi giri consentendo a Morbidelli e Quartararo di mantenere il distacco sotto il secondo. Al quinto giro Rins in gran rimonta si portava già alle spalle di Dovizioso superandolo di lì a poco. Marquez in testa allungava progressivamente mentre Rins agguantava la coppia delle Yamaha Petronas. Al dodicesimo giro Quartararo passava Morbidelli per il secondo posto ma poco dopo il francese era costretto a rallentare per un problema al cambio. Rins saliva così al secondo posto mentre Morbidelli perdeva terreno e veniva superato da Vinales e Dovizioso. Rossi puntava sulla costanza recuperando lentamente posizioni fino a portarsi al sesto posto alle spalle di Petrucci. La gara non offriva grandi spunti, Marquez andava a vincere indisturbato precedendo Rins e Vinales, con quest’utimo capace di rintuzzare l’attacco finale di Dovizioso. Le due Ducati ufficiali chiudevano quarta e quinta davanti ad un rossi che limitava i danni. precedendo Morbidelli e le Honda di Crutchlow, Nakagami e Bradl che chiudeva la top ten. Ancora una gara deludente per Jorge Lorenzo, solo dodicesimo su una pista che in passato lo ha visto protagonista di ben altre imprese. Alla corsa non ha preso parte Andrea Iannone, vittima di una brutta caduta ieri. Per l’abruzzese scongiurata la frattura alla caviglia ma pilota dichiarato ‘unfit’ per la gara.