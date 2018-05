MotoGP, a Jerez Marquez profeta in patria. Disastro Ducati

Marc Marquez espugna anche Jerez e prende il volo nella classifica di campionato, nella giornata in cui la Ducati getta al vento un probabile doppio podio del tutto insperato alla vigilia. Una incredibile carambola ha infatti tolto di gara nello stesso momento i due ducatisti Lorenzo e Dovizioso e il povero Dani Pedrosa ancora una volta vittima di una tremenda caduta che fortunatamente non ha lasciato conseguenze. Sul podio sono così finiti Johann Zarco ed Andrea Iannone, che coglie un altro terzo posto dopo quello ottenuto due settimane fa ad Austin. Zarco e Iannone si sono trovati sul podio grazie alla carambola di cui sopra che ha ovviamente favorito anche chi seguiva. Al quarto posto è così finito Danilo Petrucci, come sempre alle prese con la sua difficoltà a gestire le gomme. Il ternano ha preceduto Valentino Rossi, ed il compagno di squadra Jack Miller.

Una cosa è sicura, Marc Marquez è forte di suo e non ha certo bisogno di questi regali. Lo spagnolo si è visto restituire con gli interessi quanto perso in Argentina, e Dovizioso che si presentava al via di Jerez in testa al campionato si trova ora a dover recuperare già 24 punti. Il clima di tensione e di rivalità che si respira all’interno del box è ormai palpabile, la gara spagnola era una sorta di crocevia per entrambi i piloti. Lorenzo, su un tracciato che gli è favorevole da sempre, cercava a tutti i costi quel risultato che potesse rilanciarlo anche in ottica mercato piloti. Dovizioso viceversa mirava ad ottenere il massimo ed a non perdere contatto da Marquez. La doppia caduta che ha tolto di gara entrambi costa moltissimo, in primis a Ducati che getta al vento un doppio podio, ma anche a livello di equilibri interni, già gravemente compromessi. Siamo alla quarta gara dell’anno ed anche se è ormai molto probabile che Lorenzo e la Ducati siano destinati a dividersi, non si può pensare di compromettere la stagione in corso. Qualche decisione dovrà essere presa, e bisognerà farlo presto.