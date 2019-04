Formula 1, GP Cina, Bottas conquista la pole, davanti a Hamilton e Vettel

Le qualifiche dell’edizione 2019 del Gran Premio di Shanghai si chiudono con la pole di Valtteri Bottas. Suo è stato il miglior crono in 1.31.547, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton e al primo dei ferraristi, Sebastian Vettel.

Il finlandese è apparso in gran forma in questo inizio di stagione e le sue prestazioni sono un chiaro avvertimento al campione del mondo. E’ evidente che in ogni gara il pilota della monoposto n° 6 Mercedes venderà cara la propria pelle, nel tentativo di dimostrare, a se stesso innanzitutto, di non essere più la seconda guida di nessuno. Ottima la prestazione del pilota monegasco, Charles Leclerc, che conquista il quarto tempo finendo a pochi decimi da Vettel. Le prime dieci posizioni in griglia si chiudono con Verstappen, Gasly, Ricciardo, Hulkenberg, Magnussen e Grosjean.

Formula 1 – GP Shanghai – Ordine di partenza e tempi

1 V. Bottas Mercedes 1’31″547

2 L. Hamilton Mercedes 1’31″570

3 S. Vettel Ferrari 1’31″848

4 C. Leclerc Ferrari 1’31″865

5 M. Verstappen Red Bull 1’32″089

6 P. Gasly Red Bull 1’32″930

7 D. Ricciardo Renault 1’32″958

8 N. Hulkenberg Renault 1’32″962

9 K. Magnussen Haas

10 R. Grosjean Haas